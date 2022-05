C'è un sacco di cose interessanti da dire nel derby del Nord di Londra tra Tottenham e Arsenal, che oltretutto lottano per l'Europa che verrà. E che lo fanno sull'abbrivo della rivalità che esiste tra le due società. Che, diciamola tutta, non si vogliono bene da una vita. E che da una vita, per esempio, non si affrontano di giovedì, dalla notte dei tempi del 1971-72!Un altro numeretto molto carino da tirare fuori è che dal marzo 2014 in nessun confronto tra le due rivali esiste una vittoria fuori casa. L'incredibile è che in quel match chi era il capitano dell'Arsenal che vinse 1-0? Mikel Arteta, attuale tecnico dei Gunners che ha appena firmato il rinnovo del contratto!L'ultima curiosità va dritta sui gol che segnano a raffica queste due. Negli ultimi diciassette incroci non si è segnato una rete soltanto in una frazione delle trentaquattro giocate. Ecco perché forse vi stavate chiedendo il motivo della quota del gol così bassa. Normale, tutto nella norma, con quei numeri lì.Il Villarreal di Emery che ha fatto una Champions strepitosa venendo poi squagliato dal Liverpool - ma con grandi meriti per i "piccoli" spagnoli - ha ancora il tempo per chiudere la stagione alla grande qualificandosi per le sfide che contano, ancora una volta. Per il momento gli spetta soltanto la Conference League, ma l'Europa League è a portata di mano. Uno dei tecnici più bravi del mondo saprà certamente come portare via i tre punti dal tempio del Vallecano, nonostante l'avversaria sia in eccellente momento di forma (due vittorie e due pareggi nella Liga).Bella sfida nei nostri confini. Per evitare di scendere in Serie C ecco l'andata del playout tra Vicenza e Cosenza, che si sono meritate di giocarsi questa sfida facendo un finale da brividi (a proposito di Eurovision...). Nelle ultime cinque una contro l'altra quattro pareggi e l'unica vittoria dei calabresi in casa. Come fare a sottrarsi alla legge della ripetitività dei risultati?(quota 1,57)(1,85)(3,25)Il terno valela posta.