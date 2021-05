. Con la finale ditra, con la finale di Coppa di Francia tra, con lagiunta alla penultima giornata. Spettacolare.si giocherà al Mapei Stadium di. Lì la Juve ha appena vinto 3-1 contro il Sassuolo (3-1) mentre l'Atalanta non è andata oltre l'1-1, ovviamente sempre con il Sassuolo. Sono le ultime apparizioni in questo stadio per le due protagoniste di questa finale. La Dea deve tornare al 1963 per ricordare la sua ultima Coppa Italia vinta, praticamente al giurassico. Ecco un altro motivo che ne fa la favorita: è già qualificata per la Champions, non deve farsi pensieri cattivi per la chiusura di campionato contro il Milan, va dritta alla meta con una Juve al contrario piena zeppa di preoccupazioni. In campionato una vittoria per i nerazzurri e prima il pareggio (1-1) a Torino. In pratica la Signora deve ancora battere l'avversaria, in questa stagione. E per il mio pronostico non succederà nemmeno questa volta, almeno nei 90'. Perchè i nerazzurri vanno il doppio e la Juve arriva da una match duro e a lungo giocato in dieci (espulso Bentancur con l'Inter). Vado con la doppia 1X. Anche se a gennaioha vinto la Supercoppa qui.Allo, ile ilsi giocano la Coppa di Francia. Quando non si gioca per la Ligue 1, i parigini esondano contro i monegaschi. Diamo un'occhiata alle ultime: in Supercoppa 4-0 nel 2018, in finale di Coppa di Lega 3-0 nello stesso anno, in Supercoppa l'anno precedente 2-1, le due semifinali (Coppa di Lega) del 2017 finirono 5-0 e 4-1. Per risalire a qualcosa di minimamente positivo per il Monaco in Coppa con i parigini bisogna andare al 2010, fu 0-0 nei 90' ma poi 1-0 nei supplementari. Dura, durissima per il Monaco mettere il musino davanti ai rivali quando non si parla di Ligue 1. Combo obbligata e quota immensa per la 2/over 2,5.Vado a chiudere la quaterna con due match di Premier League: Everton-Wolverhampton e Tottenham-Aston Villa. Tre punti pesanti per chi gioca in casa, in chiave europea. Ancelotti deve rifarsi dalla scoppola interna con lo Sheffield, Kane vuole mettere il punto alla sua carriera con gli Speroni (ha già detto che partirà). Nella prima mi basta l'1, nella seconda prendo l'1 con l'over 2,5. Ne uscirebbe un bel poker.Atalanta-Juventus 1X (quota 1,45)Monaco-PSG 2/over 2,5 (2,53)Everton-Wolverhampton 1 (1,87)Tottenham-Aston Villa 1/over 2,5 (1,98)