Eccola di nuovo che ci dice ciao. La SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. Anticipa quella della Befana di lunedì. Bentornata Serie A direttamente dalle spiagge del mondo opposto, se i nostri eroi li vedete abbronzati non vi preoccupate, sapete il perché.



Anche oggi vado con due terni. Voi andate alla grande con le vostre idee duemilaventesche ricordando sempre - per partecipare alla sfida e andare in prima pagina - di mettere soltanto le partite della domenica e di aggiungere la quota finale.



Brescia-Lazio è quella delle 12,30, Roma-Torino quella della sera. Il nuovo Brescia del nuovo Corini ha fatto sette punti in quattro uscite e sembra in forma eccellente, la Lazio ha perso soltanto in Europa League per il resto vince da dimenticarselo (due mettendo seduta la Juve, campionato e Supercoppa). La Roma ha fatto brilluccicare Fonseca tanto che tutta Europa l'ha scoperto (un po' tardi no?), il Torino arriva da sette punti in quattro gare nonostante il suicidio interno contro la Spal. Unisco questi match ora vi spiego perché: vedo due primi tempi per riprendere contatto con la realtà e basta, non vedo la guerra subito dopo il fischio. Nella ripresa invece potrebbero decollare le romane, che va detto - ma voi lo sapete - sono ampiamente migliori. Le quote primo tempo-finale sono da battere le manine!



Poi le due fisse. Partendo dallo scontro quasi al vertice tra Sporting e Porto, terza e seconda in Portogallo dietro al fuggitivo Benfica. Ma sentite questa: negli ultimi tredici scontri diretti (non soltanto campionato, risalendo al 2010) allo Stadio Alvalade di Lisbona, uno solo solitario e solingo è stato l'over 2,5. Mi spiego?



L'altra fissa arriva dalla Spagna e dalla Liga2. All'Estadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo sale (le due sono alle estremità della Spagna, a mille chilometri una dall'altra...) il Malaga. Il dettaglio da valutare per quello che significa è questo: sono appaiate in piena, pienissima zona retrocessione. Gli ospiti sono cocciuti e difensivi e hanno messo insieme dieci pareggi, più di loro ha fatto soltanto il Santander. Per me qui non tirerà una bava di vento. Se non per caso.



PS I miei terni vengono una cifra blu, col cippino c'è almeno il divertimento.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Brescia-Lazio primo tempo/finale X/2 (4,75)



Sporting Lisbona-Porto under 2,5 (1,86)



Real Oviedo-Malaga X (3,10)



e poi



Il primo terno vale 27,3 volte la posta, il secondo 25,9 volte la posta