Giornata divisa tra amichevoli - quella azzurra - e Nations League, alcune decisive altre in passeggiata.



L'Italia - delusa soprattutto dal risultato e dal fatto di non andare più in rete - va a giocare a Genk contro gli Stati Uniti con la voglia di uno che dorme. Sarebbe stato tutto diverso con una vittoria sui portoghesi, tre punti che avrebbero lasciato la strada aperta al primo posto. Visto che si gioca anche Portogallo-Polonia, diventata un'amichevole, dato il primo posto già assegnato a Pepe e compagnia. Potrebbero usare il pallone di spugna e allora il pareggio in tutti e due i casi ha una quota immensa.



Altro discorso tra Svezia-Russia e Scozia-Israele. Lì si gioca per il primo posto e quindi ci sarà tutt'altra birra in campo (soprattutto in Scotland...). La quota delle vittorie interne mi fa orientare. Anche se soprattutto il romanista Olsen, attento in Turchia, dovrà guardarsi dagli attacchi russi.







I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Italia-Usa X (quota 4,33)





inoltre





Portogallo-Polonia X (3,80)





inoltre





Svezia-Russia 1 (quota 1,98)



Scozia-Israele 1 (1,84)





L'ambo vale 3,64 volte la posta