Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, intervistato da 1 Football Club, su 1 Station Radio, parla del mercato dei bianconeri: "La Juve ha una strategia di breve periodo, come tutte quelle che non coinvolgono i giovani. Un esempio classico è Di Maria, grande acquisto ma durerà un solo campionato, che grazie a lui potremmo vincere così come la Champions, ma poi bisognerebbe ricostruire".