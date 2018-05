L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli torna sullo scandalo calciopoli in un’intervista concessa al Match Program della Roma: "Nell’estate del 2006 fummo condannati a giocare nella serie inferiore e le condanne vanno accettate. Penso però che il processo sportivo non fu condotto nel migliore dei modi. Alcuni faldoni vennero ignorati, anzi, direi nascosti. Intercettazioni di altre squadre non vennero subito rese note”, attacca l’ex presidente della Juve. “Inter? Anche loro meritavano sanzioni per quanto emerso nelle conversazioni, lo disse anche Palazzi. Eppure tutto cadde in prescrizione. Vincemmo il campionato di Serie B in trasferta contro l’Arezzo di Conte che a fine partite venne a lamentarsi. Si rammaricò di fronte al nostro spogliatoio perché avrebbe preferito un altro risultato. L’Arezzo era impelagato nella lotta per non retrocedere e alla fine della stagione non riuscì a salvarsi.”