Cobolli Gigli parla alla Rai: "Al netto dell'ammirazione che ho per lui, non vorrei rivederlo in Italia. Voglio molto bene alla Juventus e sono convinto che il suo arrivo le abbia creato problemi, come quello di Sarri e così via. La Juve non è ancora guarita: è atipico, vuole essere servito dalla squadra e il gioco è dovuto cambiare. Si sono creati problemi di spogliatoio, se guadagni 34 milioni e uno ne guadagna 6 o 7... Sembra irrazionale parlare di queste cifre ma è così. Il Napoli ha una buona formazione, il lavoro di Spalletti è buono: Giuntoli e De Laurentiis hanno fatto cessioni per ridurre i costi, il Napoli è tra le prime pretendenti per lo Scudetto così com'è. Dovrebbe ricominciare altrimenti tutto da capo...".