: "Bevete acqua!".perché, da musulmano, non vuole che il suo nome venga accostato a una bevanda alcolica. Poi c'è Radja, che all'Europeo non è presente, che decide di scherzarci su, riempiendo quel tavolo.scrive in una storia su Instagram, accompagnando un fotomontaggio in cui c'è Nainggolan in conferenza stampa con bottiglie di Coca-Cola, ma anche di Bacardi, Vodka, Jack Daniel's e alcol puro. Sdrammatizza, il Ninja, che spinge per restare a Cagliari.