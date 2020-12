Sembrava quasi facile,: due risultati utili su tre, un'occhiata alle notizie dalla Gazprom Arena (dove si giocava Zenit-Borussia in contemporanea), è la notte Champions League decisiva per la Lazio. Di fronte il Brugge, la partita della maturità: all'andata la Lazio si è presentata in Belgio con la squadra C, stavolta Inzaghi piazza tutti i suoi titolari - tranne Fares a sinistra, sostituito da Marusic.Impresa chiama impresa, il mister: dal 2000/2001 (passaggio alla seconda fase a gironi dell'epoca) ad oggi, quanti anni sono passati?Lazio autoritaria: non vuole una serata storta, vuole sognare. La volontà non evita il brivido. Va quasi a memoria, nei primi 10 minuti si apparecchia la tavola con cura, si muove bene,, la squadra biancoceleste va con il giusto passo, colpisce senza pietà per l'1-0: L. Nemmeno il tempo di esultare, il club Brugge approfitta del terreno molto bagnato dopo le lunghe piogge su Roma: iCronistoria di una notte epica:in questo momento la Lazio è prima nel girone, agganciato il Borussia Dortmund, è agli ottavi. Ma le emozioni non finiscono di certo qui, è la Champions, non è di certo una tisana rilassante:Alla mezz'ora Immobile defilato a sinistra punta Mata, che lo stende.non ha dubbi: è rigore. Immobile è freddo come il ghiaccio nel suddetto cocktail, fino all'ultimo aspetta Mignolet,. Quinto gol per Immobile, sempre a segno in ogni partita giocata in questa Champions League. Ma non è l'unica buona notizia:. La Lazio si fa prudente, il Brugge dimostra vivacità, Clement ha messo in campo una creatura comunque interessante. La (doppia) svolta potrebbe arrivare presto, in favore della Lazio: Cakir in maniera inspiegabile grazia Sobol, che stende di nuovo Lazzari. L'arbitro in veste natalizia si sente buono e non gli somministra il sacrosanto secondo cartellino. Solo un mero rinvio:Brugge in 10, sotto di un gol, sotto una pioggia monsonica che si scatena mentre Sobol lascia il campo. Sembra tutto facile, ma non lo è.Il Brugge gioca con coraggio, c'è nell'aria la sensazione che non sia finita, per i tifosi della Lazio una specie di deja-vu continuo, sinistro: Marusic - che si muove molto bene, uno dei più vivaci oltre al solito Lazzari - prova a sorprendere Mignolet sul suo palo, nulla di fatto. Dall'altra parte Vanaken si concede uno slalom gigante in area (deviato fuori). La Lazio sembra in controllo, ma qualcosa stona.. Immobile prima di uscire (3 cambi di Inzaghi) maledicendo il fato sciupa una palla-gol clamorosa, imbeccato meravigliosamente da Luis Alberto (esce anche lui). A, con la promessa - mantenuta - di più di 10 minuti al cardiopalma. La Lazio è ancora in controllo ma con meno qualità in campo (con Escalante - brutto errore con rischio - ed Akpa Akpro):. Tutto in un unico, infinito momento decisivo, la clamorosa beffa quasi si concretizza: il Brugge in 10 si impegna in un finale convulso, sale addirittura Mignolet. Sugli sviluppi di un angolo al rallentatore dopo due rimpalli de Ketelaere col suo mancino delizioso va a botta sicura. Il fiato manca, il pallone colpisce la traversa interna. Il rumore è quello secco del fiato rotto dei tifosi Lazio, di un battito che manca, poi la sfera va via, lontana. Il tempo di riaversi, il triplice fischio, un grosso respiro dopo l'apnea,con un ultimo immenso brivido, un istante infinito di calvario