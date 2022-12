Il presidente del Comitato Arbitrale FIFA, Pierluigi Collina, ha parlato della questione dei Maxi-Recuperi di questi Mondiali di Qatar 2022 confermando di essere soddisfatto della direzione presa e che sarà potenziata."Abbiamo in media una decina di minuti a partita, con un caso eccezionale come la partita Iran-Inghilterra, che ha avuto 23 minuti di recupero. Bisogna ricordare però che il portiere iraniano si è infortunato ed è stato curato per circa 11 minuti in totale, nel primo tempo. Poi nella ripresa, c’è stato un giocatore inglese infortunato per tre minuti, quindi 14 dei 23 minuti sono stati per questi due specifici eventi""I festeggiamenti per i gol sono un momento di gioia, ma ci vuole un bel po’ di tempo per festeggiare. E per gli avversari ci sono meno possibilità di giocare. Quindi, va considerato anche il tempo impiegato per la celebrazione del gol, e poi ovviamente il VAR, sia quando c’è un ritardo nella ripresa del gioco a causa di un controllo effettuato dagli ufficiali di gara sia per la revisione quando l’arbitro va al monitor. Per rivedere qualsiasi episodio, ovviamente, ci vuole tempo, e questo tempo deve essere recuperato"."La questione delle partite che durano anche meno di 50 minuti di tempo effettivo è un tema che affrontiamo da tempo. La gente vuole veder giocare a calcio. Quindi già in Russia, abbiamo chiesto agli arbitri di calcolare il tempo di recupero in modo più accurato. E questa raccomandazione è stata ribadita qui"."Direi che abbiamo avuto un riscontro positivo, in particolare, dal pubblico, non c’è stata alcuna reazione negativa. La gente è qui per guardare le partite, per divertirsi e gli piace il calcio. Vorrebbero averne di più. È come assistere a un concerto: sei felice e chiedi il bis al cantante. Penso che sia importante offrire agli spettatori allo stadio e in televisione un bello spettacolo, un buon intrattenimento"