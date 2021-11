Intervistato da fcinter1908.it, l'ex difensore dell'Inter, Fulvio Collovati, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida tra i nerazzurri e il Napoli, che si giocherà al rientro dalla sosta per le nazionali.



"L'Inter non può permettersi un'altra gara di rimpianti come quella col Milan della settimana scorsa. Dentro o fuori, non sono per le mezze misure. Per tornare nel giro dello scudetto, l'Inter deve vincere. Se va a 10 punti, il campionato non ha più senso".