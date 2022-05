Fulvio Collovati parla a Fcinter1908.it: “Lukaku?Un giocatore che fa una scelta non certamente economica, finalmente, ma di ambiente e di maglia è apprezzabilissimo, si sarà reso conto di aver sbagliato e fa una scelta di vita. Ho qualche perplessità che vada in porto, è un’operazione folle se come sto leggendo l’Inter dovesse sborsare 15-20 milioni di prestito oneroso per coprire l’ammortamento di un anno”.