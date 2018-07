Un giorno dopo il drammatico anniversario della morte di Andres Escobar, freddato nel 1994 per le strade di Medellin da 12 colpi di pistola per un autogol in Colombia-Brasile che condannò la squadra all'eliminazione da quel Mondiale, arrivano nuove minacce di morte. Nel mirino dei tifosi colombiani sono finiti Carlos Bacca e Mateus Uribe, che hanno sbagliato due rigori ieri contro l’Inghilterra.



"Muoia Carlos Bacca, figlio di p****a, non ti vuole nessuno. Non tornare in questo Paese". O ancora: "E' stata l'ultima partita di Uribe, è già morto”, i messaggi gridati (questo vuol dire sui social e nelle chat il tutto maiuscolo) dai tifosi colombiani. Non sono le prime minacce di morte del Mondiale in Russia: erano arrivate anche a Carlos Sanchez, espulso nella partita del girone contro il Giappone. Nuove minacce, nel mirino ci sono Bacca e Uribe.