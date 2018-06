José Pekerman, commissario tecnico della Colombia, parla di Esteban Cambiasso, nello staff tecnico dei Cafeteros: "E' un uomo che ha sempre analizzato il calcio. Era un grande giocatore, lo hanno detto tutti i suoi allenatori. Ad un certo punto, quando José Mourinho ha vinto la Champions League ha dichiarato che Cambiasso era il loro leader in campo. Esteban ha sempre avuto una mente aperta per interpretare le situazioni di squadra e per noi è un aiuto importante in questo momento. Aggiungiamo una persona molto capace e molto aggiornata, può darci un contributo molto importante",