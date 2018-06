Il calcio colombiano è sotto shock per la morte di Alejandro Peñaranda Trujillo, 24enne attaccante del Cortulua, club di seconda divisione. Il giocatore è stato ucciso con un colpo di pistola sparato da un uomo che ha fatto irruzione nell’abitazione del calciatore del Toluca Cristian Alexis Borja. L'omicidio è avvenuto nel barrio "El Vallado" di Cali. L'assassino, secondo le prime ricostruzioni, è entrato in casa con l’intenzione di uccidere Penaranda e il compagno di squadra, Hessein Izquierdo, rimasto ferito nella sparatoria.



Ai microfoni di radio RCN, la polizia locale colombiana ha provato a ricostruire la vicenda: "Secondo le prime indagini l'attacco era mirato ai due giocatori Peñaranda e Izquierdo, sarebbe coinvolta anche una donna per quello che sembra essere un delitto passionale. Ulteriori indagini permetteranno di chiarire quanto successo". Penaranda aveva esordito tra i professionisti nel 2013 con la maglia dell’Atletico Nacional con cui ha vinto la Liga e la Coppa di Colombia prima del passaggio all’America de Cali e poi al Cortulua.