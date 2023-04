Il capitano e la bandiera del Colonia ha detto stop. Dopo la vittoria sull'Hoffenheim, Jonas Hector ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da calciatore. Ex giocatore della nazionale tedesca, Hector chiude quindi qui la sua carriera fatta di 289 gare con la squadra della città del Carnevale e iniziata nel 2012.



Con un tweet, il Colonia gli ha reso omaggio: "Le parole non possono neanche iniziare a descrivere cosa tu abbia rappresentato per il nostro club, la nostra città e i nostri tifosi. Sei uno dei migliori giocatori ad aver mai vestito la nostra maglia":