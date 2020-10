L'ex calciatore di Lazio e Inter ha parlato così ai microfoni di SkySport: "Ieri l’Inter ha avuto la partita in mano per 60′, ha assaporato il sapore della vittoria ma poi la Lazio è riuscita a pareggiare. Per i nerazzurri sono più due punti persi. Conte è cambiato, adesso pensa più alla fase offensiva. Ma la difesa rimane fondamentale. I biancocelesti ieri hanno portato un ottimo pareggio a casa, penso farà un buon campionato. La squadra è buona e segue Inzaghi. Difficile dire dove può arrivare, deve recuperare vari infortunati. Per dare un giudizio bisogna vederla al completo tra infortuni e nuovi acquisti. Sono diffidente per lo scudetto, ci sono problematiche in difesa, vedi ieri con Parolo. Vedo i biancocelesti partire dietro Inter, Juve e Napoli".