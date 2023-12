Together, we can overcome anything pic.twitter.com/s9bquonQKf — The Crew (@ColumbusCrew) December 6, 2023

Lasi avvicina al suo epilogo, tanto atteso quanto incerto nell'esito. La finalissima, che decreterà la squadra regina dellaè in programma pere vedrà sui due lati il- vincitore della Western Conference - e- campione in Eastern Conference - contendersi lo scettro di padrone del calcio statunitense. Il calcio d'inizio dell'atto conclusivo dei playoffs andrà in scena presso lo stadiodi Columbus (Ohio), in ragione del, risultato che permetterà loro di giocare in casa. Pronti, via: la finale sarà visibile scaricando l'app di Apple TV su qualsiasi dispositivo mobile. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio le due contendenti.Da Columbus, in Ohio, arrivano gli sfidanti, una squadra fresca e ben organizzata, esperienza decennale a Montreal prima di sposare il progetto Crew., cioè "staff", "equipaggio"? Nel 1994, 11500 abbonamenti sottoscritti garantirono a Columbus la prima franchigia nella nuova MLS, e, dato che nel giorno dei 10mila, c'era stata un'eclisse, la prima idea fu quella di. Nel palmarès troviamo, assegnati alla squadra che chiude in testa la Regular Season. L'ultimo trionfo nel 2020.Le individualità più interessanti del Crew fanno parte del fronte offensivo: il bomber è il colombiano, prelevato dal Watford retrocesso grazie ai buoni uffici del presidente Tim Betzbatchenko (in carica dal 2019) con Gino Pozzo. Hernandez, arrivato per sostituire un vecchio bucaniere della MLS come Gyasi Zardes, ha messo assieme. Un vero e proprio bomber dei due mondi, anche se qui si parla di Columbus e non di Garibaldi. Quello di Zardes non è stato l'unico addio pesante: l'armeno Zelaryan è volato all'Al-Fateh in Arabia, per sostituirlo è arrivato il grande ex della partita, quelche voci di mercato hannoproprio quando militava in Western Conference, anche perché ha il doppio passaporto, uruguayano e italiano. Altri due giocatori da tenere d'occhio sono il ghanese, ex giovanili del Manchester City, e il portiere statunitense classe 2001, che si ispira dichiaratamente a Courtois.(16 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, 67 gol fatti e 46 subiti) dietro agli acerrimi rivali di Cincinnati e a Orlando (ve la ricordate? E' la squadra in cui ha giocato Kaka'), Columbus ha fatto fuori ai playoff di Eastern Conference primain tre gare, poi la stessain gara secca ai supplementari. La finale, il cosiddettol'altra squadra dell'Ohio, ha visto una, sempre nell'extra time, con i gol di Powell, Rossi e Ramirez. Columbus arriva alla finale da sfavorita rispetto a Los Angeles, ma gioca in casa e sulle ali dell'entusiasmo…Dalla California, ecco, il Los Angeles Football Club. Dire che il LA FC sia un club di recente formazione è dir poco. Si tratta infatti di una realtà nata, cresciuta e salita sulla vetta del calcio americano in poco più di uno schiocco di dita. La, anno in cui - causa la cessata attività del Chivas FC - la MLS dà alla città di Los Angeles il via libera per presentarsi con una seconda squadra al via, oltre al ben più radicato Los Angeles Galaxy. La panchina viene assegnata a, tecnico che in quel momento viene dall'esperienza alla guida dello, mentre tra gli investitori rientrano alcuni volti noti, come. La prima rosa del LA FC nasce, negli anni successivi, nel segno di, giocatore che in Europa avevamo conosciuto con le maglie di Arsenal e Osasuna, ma soprattutto con i colori della, compagine con cui ha messo in fila 248 presenze totali, condite con 73 gol e 43 assist. Da lì in poi un'ascesa rapida che ha portatoil club californiano a vincere nelTra i volti più interessanti della rosa guidata danon si può non menzionarecon 24 gol, di cui 4 sono arrivati durante i playoffs. Al nazionale del Gabon si aggiunge poi quello che è il giocatore più "internazionale" della rosa e che non può essere dimenticato:. All'ex Juve non è bastata la conquista del primo trofeo nel 2022, vincendo proprio la finale di MLS contro Philadelphia. Proverà a ripetersi contro Columbus, lì, al centro della difesa, con la consapevolezza che. Tra i giocatori da attenzionare non manca, il veterano di questa squadra, simbolo dei colori nero e oro che rappresentano la compagine californiana. Per lui, un passato da bomber () e tanta esperienza al servizio della squadra. In grande evidenza anche il terzino sinistro statunitense, terzo miglior marcatore della rosa.Il cammino che ha portato il Los Angeles FC alla finalissima si è caratterizzato per una, visto cha alle 14 vittorie si sono aggiunti anche 10 pareggi e 10 sconfitte che sono valsi ilalle spalle di Saint Louis e Seattle. Tenendo conto della classifica unica delle due Conferences, la rosa di Cherundolo si attesta invece in 8a posizione, con 52 punti, a -17 dai vincitori di Cincinnati. Di tutt'altra fattura il percorso. Prima il 5-2 rifilato all'andata a(con doppiette di Bouanga e di Hollingshead), poi l'1-0 nel match di ritorno, deciso ancora da Bouanga. In semifinale di Western Conference contro, i "Black and Gold" hanno vinto ancora di misura, strappando un altro 1-0 con gol di Bouanga nella sfida unica che ha catapultato Chiellini e compagni in finale contro. La finale, finita 2-0, si è chiusa con il solo nome di Hollingshead tra i marcatori, visto che la seconda rete è arrivata per mezzo di un autogol. Ora, la finalissima. Contro Columbus sarà lotta all'ultimo sangue per strappare il titolo di campioni.