Kingsley Coman ce l'ha fatta ancora, seppure all'ultimo minuto dell'ultima giornata, a tenere fede e portare avanti in suo incredibile record, quello di avere vinto il campionato nazionale in ogni anno della sua carriera. Professionista dal 2012-13, il classe 1996 francese ha vinto infatti 11 campionati in 11 anni di carriera, così distribuiti: due con il Paris Saint Germain (2013 e 2014), uno con la Juventus (2015), otto con il Bayern Monaco (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).



Nella stagione appena conclusa, Koman nella Bundesliga vinta dal suo Bayern all'ultima giornata sul Borussia Dortmund ha collezionato 24 presenze e 8 gol.