, impegnata contro la Salernitana alle ore 18.30,. Dietro al Napoli campione d'Italia c'è la Lazio a 68, seguita dall'Inter a 66. Quarto posto per il Milan con 64 punti, quinta l'Atalanta con 61. La Roma attualmente è sesta con 60 punti, davanti alla Juventus con 59.La 37a giornata di Serie A regala tre scontri chiave per la Champions League. Sabato alle 18 la Roma è di scena al Franchi contro la Fiorentina, a quattro giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia, alle 20.45 l'Atalanta gioca al Meazza contro l'Inter. Domenica alle 18 la Lazio attende la Cremonese già retrocesse mentre alle 20.45 la Juventus sfida il Milan allo Stadium, nell’ultima occasione di provare a centrare la Champions League sul campo.L'ultima giornata, il cui programma verrà sorteggiato lunedì 22 maggio, rischia di essere decisiva per l'Europa che conta. Il Milan sfida in casa Hellas Verona, la Roma attende lo Spezia all'Olimpico, l'Atalanta gioca al Gewiss Stadium con il Monza, la Juve va a Udine, l'Inter a Torino contro la squadra di Juric.Nel caso in cui due formazioni terminino la stagione con lo stesso punteggio, si terrà conto dei risultati ottenuti dalle stesse negli scontri diretti. Chi ha conquistato il maggior numero di punti nel doppio confronto, risulterà avanti in classifica. E se hanno pareggiato entrambi i match, oppure rimediato una vittoria a testa? Si dovrà guardare in primis alla differenza reti negli scontri diretti, poi alla differenza reti generale, infine al miglior attacco. Qualora l’equilibrio permanesse, si dovrà ricorrere al sorteggio.La classifica avulsa viene applicata se tre o più squadre hanno gli stessi punti in classifica. Si tratta di una vera e propria mini-classifica, che riguarda soltanto le formazioni coinvolte. I criteri sono gli stessi spiegati nel paragrafo precedente.