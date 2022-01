Rocco Commisso a ruota libera. Il presidente della Fiorentina parla in una lunga intervista concessa al Financial Times e non risparmia frecciate. La vista del presidente della Juventus Andrea Agnelli lo fa scattare: il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell’indagine della Covisoc, e il Times riporta che Commisso dice che se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite ‘avrebbero fatto causa a quei figli di put... (utilizza “motherfuckers” in inglese, ndr), scusate il linguaggio".



SU AGNELLI - "Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri".



SU VLAHOVIC - "​Dusan Vlahovic è cresciuto qui e dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dove è".



SU GATTUSO - Commisso sull'allenatore dice che aveva chiesto al club di "comprare alcuni giocatori ad un certo prezzo. Non è nel mio stile, non è la mia storia. Nessuno si deve approfittare di me".