Ha lasciato strascichi l'intervista post partita di Rocco Commisso in cui ha attaccato a testa bassa diversi quotidiani, tutti facenti capo ad Urbano Cairo. Dichiarazioni che hanno immediatamente trovato la reazione del patron granata che ha fatto sapere di valutare una querela nei confronti del numero uno Viola. Rapporti che, come spiega il Corriere Fiorentino non sono mai stati distesi fra i due. E questo nuovo capitolo fa presagire uno scontro nel prossimo futuro