Nel corso della conferenza stampa di oggi, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare in maniera molto polemica della questione Torreira: "Neanche un giorno ci avete lasciato per fare l'alleluia post-Europa ed è scoppiato un gran casino per colpa del procuratore di Torreira. Come vi ho detto, in un certo senso io ho salvato Amrabat e adesso tutti parlano bene di lui. Ma se Torreira fosse rimasto, forse Amrabat non avrebbe il valore di oggi. Non ci avete dato neanche la possibilità di gioire del raggiungimento del traguardo europeo che siete tutti stati ad ascoltare il procuratore di Torreira e quanto amore avesse quest'ultimo a Firenze. Se ne è andato in Turchia a 5 milioni, avessi ascoltato voi ne dovevo spendere 15 più le commissioni. Torreira non mi manca, oggi Amrabat ha un valore più alto rispetto a quello che avrebbe se non giocasse".