Commisso: 'Restyling Franchi, la Fiorentina sa solo cosa ci perde. Ci tuteleremo in tutte le sedi'

Rocco, presidente della, ha parlato ai canali ufficiali della società per manifestare tutta la propria preoccupazione per il futuro dello, oggetto di lavori di ristrutturazione da parte del Comune: prima, però, l'augurio di passare il turno contro i belgi del Club Brugge nelle semifinali di Conference League."Abbiamo vinto la partita contro il Club Brugge all'ultimo, credo che i ragazzi andranno in Belgio per conquistare la finale di Atene, pur senza di me. A loro non devo chiedere nulla, sono tutti ampiamente stimolati, speriamo di esserci in Grecia".

"Il lavoro in società procede come mi aspettavo, abbiamo dato più responsabilità a Ferrari e Pradè sul piano aziendale e sportivo, ma abbiamo ancora il problema dello stadio"."La preoccupazione è emersa in ogni incontro, mancano ancora almeno 100 milioni per il restyling. Nella stagione 2024/25 i posti non saranno più di 22mila. Noi riteniamo che prima di iniziare i lavori occorre che ci siano i soldi necessari e un cronoprogramma preciso e affidabile. Questo non è il caso del nostro stadio, non sappiamo cosa succederà dopo il 24/25, a parte che perderemo dai 10 ai 15 milioni il primo anno e che i costi aumenteranno. Senza nuovi elementi capaci di rassicurarci, non possiamo che riservarci di tutelare i nostri diritti in tutte le sedi".

"Vero che i giovani hanno vinto la Coppa Italia, ma il campionato non è stato buonissimo. Le donne si sono qualificate in Champions, sono felice.