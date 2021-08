Alberto Cerri è un nuovo attaccante del Como. Queste le parole dell'ex Cagliari a ComoTv: "Sono molto felice di essere qua, chiedo scusa ai tifosi per il ritardo, però veramente a una certa sembrava una telenovela. Finalmente sono qui, sono felice, carico, pronto per iniziare. Perché ho scelto Como? Perché mi hanno voluto più di tutti gli altri. Sono venuto qua con l'ambizione di sposare anche un progetto. Sono qua per ripagarlo. Darò tutto quello che posso dare".



COSA SERVE - "Quello che si può mettere a disposizione è l'umiltà, il sacrificio, la voglia di lottare. queste sono le cose principali per affrontare un campionato di B. Ci sarà da soffrire, ma più saremo uniti meglio sarà".



LO SPOGLIATOIO - "Ho sentito Gatto, Parigini, Zito, Varnier... un po' di ragazzi li conosco so che è un ambiente perfetto, dove c'è tutto per fare bene".