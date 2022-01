Il Como ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dal Valencia dell'attaccante esterno spagnolo Alex Blanco (classe 1998), che ha firmato un contratto fino a giugno 2024: "Sono molto felice di essere qui e sono grato alla società per avermi scelto. Ho incontrato mister Gattuso e sono convinto di aver trovato l'ambiente giusto per me. Inizia un nuovo capitolo per la mia carriera e sono contento e stimolato all'idea di confrontarmi con il calcio italiano che ho sempre seguito con grande interesse. Sono carico per questa nuova esperienza e non vedo l'ora di iniziare".