Como-Venezia per il secondo posto: chi sta meglio e calendario

Con la frenata della Cremonese, la rincorsa all'altro posto utile a ottenere la promozione diretta in Serie A sembra essere diventato un affare per due:La classifica parla chiaro: alle spalle del Parma capolista, pronto a brindare, ci sono i lariani a 67 punti e i lagunari a 64. Ai grigiorossi, fermi a 60, per rientrare in corsa servirebbero sprint e miracolo.E allora spazio al testa a testa Como-Venezia, con 4 giornate in calendario chiamate a dire quale tra le due candidate al salto di categoria meriterà di far compagnia ai ducali ed eviterà la lotteria dei Playoff.

Sette vittorie nelle ultime otto partite, quattro consecutive, morale a mille, uomini chiave in gran forma. Il Como non sta bene, sta benissimo e i risultati lo dimostrano, col ko di Cremona semplice parentesi in mezzo a un mare di gioie. L'ultima, quello colta a Piacenza sul campo della Feralpisalò, ha messo in mostra anche la capacità di reagire ai cali di tensione: la rimonta veemente di Gabrielloni e compagni, con ben 5 gol rifilati ai bresciani, ha rappresentato la miglior prova possibile di una mentalità da big ormai acquisita.I due successi di fila colti contro Brescia e Lecco hanno fornito nuove energie mentali al Venezia, tornato a pieno regime dopo la lieve impasse vissuta tra Reggiana e Ascoli. I ragazzi di Vanoli, approfittando del calo della Cremonese, hanno racimolato un tesoretto di punti utile a creare distanza coi grigiorossi e a restare in scia del super Como delle ultime settimane. L'imperativo, in questo rush finale, sarà non abbassare più la guardia.

Tolta la trasferta di Marassi, il calendario del Como non appare proibitivo. Cittadella e Cosenza in casa - al netto degli obiettivi per i quali sono in corsa veneti e silani - considerata la caratura della squadra del duo Roberts-Fabregas risultano due clienti sulla carta non insormontabili. In mezzo, la trasferta di Modena.Il menù di impegni che attende il Venezia, rispetto a quello lariano, nei prossimi due turni riserva agli arancioneroverdi due scogli complicatissimi da superare: Cremonese in casa e Catanzaro al 'Ceravolo'. Più morbido il finale, con Feralpisalò al 'Penzo' e l'impegno di La Spezia a chiudere il cerchio. Da capire se, a 180' dal termine del campionato, i giochi saranno ancora aperti.