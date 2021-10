“Congratulazioni a Manfredi, ci confronteremo in consiglio comunale. Ma avremo di nuovo un sindaco di minoranza, scelto da meno di un napoletano su due. Faremo opposizione vera e seria, vigileremo su tutto. Avremo un sindaco scelto da Roma, non napoletano ma nolano ed è anche tifoso della Juventus. Pazienza, ce lo terremo così. Il nostro progetto per Napoli va avanti. Adesso mi aspetto che arrivino presto i 5 miliardi promessi da Conte in campagna elettorale”. Alle 18.30, quando i numeri hanno ormai delineato il successo al primo turno dell’ex rettore Gaetano Manfredi, il magistrato Catello Maresca, candidato civico di centrodestra, incontra i cronisti nella sala allestita all’hotel Mediterraneo, nel centro di Napoli. E’ deluso, - riporta Repubblica - non riesce a trattenere la stoccata sulla passione sportiva del suo rivale. Ma prova a vedere gli aspetti positivi di questa competizione che lo vede fuori gioco già prima del ballottaggio.