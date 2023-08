Con Marko Arnautovic, nuovo acquisto dell'Inter in arrivo dal Bologna e di ritorno in nerazzurro dopo le tre presenze nella stagione 2009-10, quella del Triplete, torna a Milano anche Sarah, la moglie del bomber austriaco. Sulla sua pagina Instagram, la bellissima Sarah in passato ha pubblicato tanti scatti di vita familiare, fitness e vacanze, per poi abbandonare negli ultimi tempi le pubblicazioni. Sul suo profilo Instagram, invece, Marko Arnautovic ha pubblicato il suo ultimo scatto familiare, in compagnia di moglie e figlie, in occasione dell'ultimo Capodanno.



