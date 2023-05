Il passaggio del direttore sportivo Giuntoli dal Napoli alla Juventus può cambiare il futuro di Allegri? Secondo Tuttosport, l'idea è quella di confermare l'allenatore. Ma, per lui dovesse farsi avanti il PSG, allora in caso di addio i profili caldi per la panchina bianconera sarebbero Tudor (Marsiglia) e Palladino (Monza).



Alla Juve intanto Giuntoli può portarsi Stefano Stefanelli, ora ds del Cesena, e Giuseppe Pompilio, suo braccio destro al Napoli: pronti a occupare due caselle nel nuovo organigramma bianconero (settore giovanile e aiuto del prossimo direttore sportivo).