Alice Taticchi è la compagna del portiere del Milan, Antonio Mirante, che domenica sera tornerà titolare in Serie A dopo oltre un anno e mezzo in occasione del match con la Juve a San Siro. Mirante è l'ultima scelta rimasta a Stefano Pioli dopo gli infortuni di Maignan e Sportiello. Alice Taticchi è una modella classe 1990, è stata anche "Miss Mondo Italia" e ha vinto il programma TV "Italia's Next Top Model".



