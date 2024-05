Conceiçao e Villas Boas: tanti sorrisi nell'incontro per il futuro del Porto, ma ancora nessuna certezza sul contratto

Il tanto atteso incontro fra l'allenatore delSergioe il neo-presidentesi è consumato nella cittadella del club portoghese proprio in quste ore.perché avrebbe potuto essere il punto di svolta sull'ormai celebre questione legata al futuro dell'ex centrocampista di Inter e Lazio che ha sì firmato ilpoche settimane fa, ma che lo ha sottoscritto con il vecchio presidentee, di conseguenza, può ancora essere annullato.

pubblicate attraverso i profili social dei Dragoes confermano l'avvenuto incontro nei corridoi del centro di allenamento, ma come riportato da Record in Portogallo,L'incontro è servito alla futura dirigenza composta appunto dal presidentee Conceiçao, ma per entrare nel dettaglio del discorso contrattuale servirà un incontro successivo che è in programma fra qualche giorno.