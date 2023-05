"Non c'è diritto di tifare Lazio a Roma centro senza essere corcato". Questo il messaggio letto da Ambra Angiolini ieri durante il concerto del Primo Maggio che si è svolto, come di consueto, a Piazza San Giovanni. L'ironia non è stata ben accolta dai tifosi biancocelesti che si sono rivoltati sui social condividendo lo spezzone del contenuto e insultando, talvolta, i conduttori. Offese che hanno portato i due conduttori a fine serata a chiedere scusa con un secondo messaggio, sempre in diretta televisiva. Queste le parole di Fabrizio Biggio in coda all'evento: "Abbiamo frainteso. Nessuna volontà di offendere, non da questa piazza".