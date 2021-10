Due vittorie su due, otto gol fatti e uno subito. E' il cammino senza macchie della Roma di Josè Mourinho in Conference League.. L'unica rete la Roma l'ha subita al debutto contro il Cska Sofia, partita vinta 5-1 una settimana prima dell'altro successo contro lo Zorya (3-0).Ora davanti si troveranno il Bodo Glimt contro il quale Mou vuole una prova di carattere per mettersi alle spalle l'ultima sconfitta in campionato subita contro la Juventus allo Stadium.con l'inserimento di Kumbulla, Reynolds e Calafiori in difesa, Darboe a centrocampo insieme a Diawara e Villar sulla trequarti con Perez ed El Shaarawy dietro all'unica punta Borja Mayoral.: Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.Knutsen.Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Diawara, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Borja Mayoral.: Mourinho.