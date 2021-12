Cancellare la brutta figura rimediata contro l’Inter sperando anche in buone notizie dall’Ucraina: è questo l’obiettivo giallorosso per Cska Sofia-Roma, ultimo turno di Conference League, in programma giovedì. I ragazzi di Mourinho, per passare da primi del girone, devono sperare che il Bodo/Glimt non faccia risultato pieno contro lo Zorya e allo stesso tempo conquistare i tre punti nella trasferta bulgara, dove secondo i betting analyst .it partono ampiamente favoriti. Il segno «2» infatti è avanti in quota a 1,38 contro il 6,40 a favore del Cska, ancora a secco di vittorie. L’ipotesi pareggio si gioca invece a 4,60. Secondo i bookie visto la forza dirompente dell’attacco romanista, il migliore della competizione con 15 gol, dovrebbe prevalere ancora una volta il segno Over 2,5, come nelle precedenti cinque uscite dei giallorossi, proposto a 1,61 sull’Under 2.5, a 2,08. Dopo il rigore contro lo Zorya, poi sbagliato da Veretout, potrebbe esserne fischiato un altro: il secondo match consecutivo con un viaggio dal dischetto vale 2,75 volte la posta.