Conference League: Fiorentina favorita per il trofeo, le quote

57 minuti fa



Stasera va in scena la seconda semifinale di Conference League. La Fiorentina potrebbe evitare l’Aston Villa, l’avversario sulla carta più temibile, visto che gli inglesi hanno perso 4-2 nell’andata contro l’Olympiacos e ora i greci sono favoriti per il passaggio del turno a 1.21, contro la rimonta di Zaniolo e compagni a 4.10. I viola sono favoriti anche per la vittoria della competizione: la Fiorentina è proposta campione della Conference League a 2.35. Subito dietro l’Olympiacos a 2.85, con l'Aston Villa a 5.00