Quella che doveva essere la gara più semplice del girone ha visto la Fiorentina fermata sul suo campo dal Rigas all'esordio nella nuova fase della Conference League. Così, una settimana dopo, la formazione toscana vola in Turchia con l'obbligo dei tre punti in un match ben più complicato sulla carta. I betting analyst vedono infatti avanti di poco la Viola per il successo, fissato a 2,55, mentre i tre punti alla squadra di casa sono offerti a 2,75. Più alto il segno «X», che si attesta a 3,20. Dopo l'1-1 di una settimana fa è l'Under a farla da padrone, in quota a 1,68, contro un esito con almeno tre reti a 2,10. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1,82, e No Goal poco più alto a 1,91. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1, proposto a 6,25 e seguito dal successo della Fiorentina per 0-1, che paga 8 volte la posta. L'1-0 del Basaksehir è invece visto a 8,50.