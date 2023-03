Toccherà alla Lazio, in un insolito martedì pomeriggio, aprire il programma degli ottavi di finale di Conference League in casa contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar, in quella che sarà una prima volta assoluta tra i due club. La formazione di Sarri, reduce dalla vittoria in casa del Napoli, cerca un altro importante successo, offerto a 1,65 , quota che sale a 1,68 su Goldbet, in vantaggio sul colpo esterno che oscilla tra quota 5 e 5,25. Nel mezzo il pareggio, che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno, fissato tra 3,75 e 3,80. La Lazio punta su una solida fase difensiva: il decimo Under 2.5 consecutivo è visto a 1,90, in ritardo su un match con almeno tre gol proposto a 1,83. Biancocelesti in vantaggio anche per il passaggio del turno, dato a 1,55 contro il 2,45 dell’AZ. I capitolini sono in prima linea anche nelle scommesse sulla squadra vincitrice della coppa: i bookie li offrono vincenti nella finalissima di Praga tra 5 e 5,50 volte la posta, al terzo posto in lavagna dietro Villarreal e West Ham, dati tra 4,50 e 4,75.