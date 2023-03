Vincere per non dire addio alla speranza di eguagliare i cugini giallorossi, detentori in carica del trofeo, e arrivare al derby al meglio. E’ questo l’obiettivo della Lazio che, dopo la sconfitta per 1-2 all’Olimpico, vuole andare sul campo dell’AZ Alkmaar per ribaltare il risultato e strappare una qualificazione che si è fatta in salita. Una missione difficile ma non impossibile per gli uomini di Sarri che, secondo i betting analyst, vedono il successo a 2,40 volte la posta, quota che sale leggermente per i quotisti di 888sport a 2,55 mentre un’altra vittoria olandese è data tra 2,80 e 2,85 con il pari fissato a 3,20. In Olanda, però, i bookmaker si aspettano una partita bloccata: l’Under 2.5, tra 1,80 e 1,81, si preferire rispetto all’Over 2.5, quotato tra 1,87 e 1,96. Un nuovo 1-2, però, risultato che manderebbe ai supplementari le due squadre, si gioca a tra 9 e 9,50 volte la posta mentre il successo per 0-2 dei biancocelesti, che consentirebbe a Sarri di accedere direttamente al turno successivo, si gioca a 12.