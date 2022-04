Dopo l’ultima esperienza alla guida del Tottenham, Josè Mourinho torna a far visita a un club inglese per la semifinale di Conference League contro il Leicester. I giallorossi, dopo la convincente rimonta ottenuta contro il Bodo Glimt, cercano l’accesso alla prima finale della nuova competizione europea, ma per i bookmaker partono dietro nei pronostici contro Vardy e compagni. Nel match del “Leicester City Stadium” i padroni di casa sono avanti a 2,27 su Planetwin365 contro il 3,10 del segno «2», sale invece a 3,25 l’ipotesi pareggio. Anche gli scommettitori propendono per il Leicester, scelto nel 41% dei casi, mentre scendono al 30% le preferenze per Abraham e compagni. Proprio il centravanti inglese, capocannoniere della competizione, cerca il primo gol in carriera contro le Foxes, un’ipotesi offerta a 3 volte la posta, mentre vale 6,50 la rete inaugurale nel match, proprio come nell’ultima uscita contro i norvegesi. Brendan Rodgers si affida invece a James Maddison, in rete nell’ultimo match europeo contro il PSV: un altro centro del fantasista britannico si gioca a 3,50. Nell’altra sfida in programma tra Feyenoord e Olympique Marsiglia, avanti gli olandesi a 2,14 contro il 3,11 dei transalpini. Nonostante partano dietro nei pronostici nel match di giovedì sera, Under e compagni sono i favoriti numero uno per la vittoria del trofeo, in quota a 3,10, leggermente avanti su Leicester proposto a 3,25 e Roma a 3,40. Più indietro proprio il Feyenoord dato vincente a 5.