Giovedì di coppe europee, Europa League ma non solo. Aspettando la Roma, qualificata agli ottavi di finale insieme a AZ Alkmaar, Basilea, Copenaghen, Feyenoord, Gent, LASK e Rennes in virtù del primo posto nel girone,; nel pomeriggio riflettori accesi sul Fenerbahce che ospiterà lo Slavia Praga e il Psv che giocherà in casa col Maccabi Tel Haviv. Occhio anche al Midtjylland, squadra danese con tanti giovani che affronterà i greci del Paok.- Un paio d'ore dopo altre quattro gare:; le altre big impegnate sono Leicester e Marsiglia, entrambe in casa rispettivamente contro Randers e Qarabag.