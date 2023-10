La Fiorentina riprende la sua corsa europea in Conference League, sfidando il Ferencvaros nella seconda giornata del Gruppo F. Viola che dopo il pareggio ottenuto in Belgio contro il Genk per 2-2, nonostante fosse andato in vantaggio in ben due occasioni, deve ritrovare il successo in Europa per indirizzare il percorso verso la prossima fase della terza massima competizione europea che, la scorsa stagione, ha visto i toscani finalisti. La formazione di Italiano (5ª in Serie A), dunque, andrà alla caccia del primo posto nel suo Girone proprio contro la squadra attualmente capolista, quel Ferencvaros che non ha avuto problemi a liberarsi di Cukaricki durante il match d’esordio. Ungheresi che arrivano con un ottimo rullino di marcia date le 10 partite vinte consecutivamente in stagione. Tuttavia, il Feren non ha mai sconfitto un’italiana negli ultimi quattro precedenti, ultimo dei quali contro la Juventus, due anni fa, in Champions League. Ritrova il palcoscenico italiano anche Dejan Stankovic che ha vinto 11 dei suoi 15 scontri (tra carriera giocata e panchina) con la Fiorentina.