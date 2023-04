Si accende la grande serata di calcio europeo. Oltre ai match che vedranno impegnate le squadre italiane, grande spazio per i quarti di finale di Europa Conference League. Alle 18.45 si parte con il West Ham che sarà di scena in Belgio contro il Gent. La formazione inglese non sta vivendo la sua miglior stagione – 14° posto in classifica con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione – ma, in Europa, la squadra di Moyes si sta dimostrando tra le favorite ad arrivare all’atto decisivo che si terrà il 7 giugno all’Eden Arena di Praga. Hammers che, nel turno precedente, si sono facilmente liberati dall’AEK Larnaca ed ora puntano alle semifinali della manifestazione. L’unico precedente tra i club sorride agli inglesi: 2-1 nel primo turno di Coppa delle Coppe 1964/65.



Grande attesa anche per Basilea-Nizza. La squadra svizzera, dopo aver faticosamente superato gli ottavi grazie al successo ai rigori contro lo Slovan Bratislava, è chiamata ad affrontare il più quotato club francese, tra le favorite alla vittoria finale. Formazione transalpina che, invece, ha superato agilmente l’ostacolo Sheriff Tiraspol.



Ultima sfida che vede protagoniste l’Anderlecht e l’AZ Alkmaar. La squadra belga ha sorprendentemente eliminato il Villarreal grazie alla vittoria per 1-0 in Spagna, mentre il club olandese ha avuto la meglio sulla Lazio, grazie alla doppia affermazione per 2-1 tra andata e ritorno.