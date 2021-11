Vincere per dimenticare le recenti sconfitte e cancellare le polemiche, tra sostituti non ritenuti all'altezza e decisioni arbitrali. Ladi Josèè chiamata a far parlare il campo, dopo il 6-1 subito in Norvegia e la sconfitta casalinga in campionato contro il Milan: ironia della sorte,all'Olimpico arriva proprio ildi Kjetilcapace due settimane fa di asfaltare i capitolini nella trasferta al Polo Nord, nel match valido perche mette in palio la testa delguidato proprio dal Bodo a quota 7 con i giallorossi secondi a 6 e desiderosi di vendetta con annesso sorpasso., mentresi sono affrontate in Ucraina alle 18.45. Mou deve fare a meno del capitano Lorenzo Pellegrini, fermato ai box da un infortunio, ma deve assolutamente offrire una risposta sul campo, dal punto di vista del risultato e del gioco, dopo le tante parole degli ultimi giorni. Tra gli ospiti occhio ai giovani Botheim e Solbakken, giustizieri della Roma all'andata con una doppietta a testa. ​L’unico precedente tra le due squadre è il clamoroso 6-1 dell’andata.Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstadt Fet, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.​