Il secondo trofeo europeo si assegna stasera.va in scena a Tirana la finale della prima, che vedràgiocarsi il titolo di campioni della terza competizione continentale dopo Champions ed Europa League. I giallorossi di Mourinho arrivano dal successo contro il Leicester in semifinale, gli olandesi di Slot invece hanno eliminato il Marsiglia nell'ultimo turno. Al fischio finale, il commento video in diretta con Alberto Cerruti.- E' il terzo confronto nelle coppe europee tra la Roma e il Feyenoord, i due precedenti risalgono ai 16esimi di finale di Europa League del 2014/15: in quella occasione la spuntarono i giallorossi, che si imposero 2-1 all'andata in Olanda e pareggiarono 1-1 al ritorno all'Olimpico. La squadra di Mourinho è già certa della partecipazione alla prossima Europa League, visto il sesto posto in Serie A, mentre quella di Slot ha chiuso terza in Eredivisie e dovrebbe passare dalle qualificazioni, percorso che potrebbe evitare battendo i capitolini e conquistando la Conference. La Roma non vince un trofeo internazionale di prestigio dalla Coppa delle Fiere del 1960/61. Il Feyenoord, invece, cerca un titolo internazionale che manca dal 2001/02 (Coppa Uefa).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokçu, Aursnes, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra.