Dopo il successo ottenuto per 1-0 in Olanda la Roma è a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League. Nel match di giovedì sera all’Olimpico i pronostici della vigilia sono tutti per Pellegrini e compagni, offerti a 1,50.e 1,55 contro una quota che oscilla tra 5,60 e 5,85 per un colpo esterno del Vitesse. Si gioca invece tra 4,20 e 4,25 l’opzione pareggio. Passaggio del turno praticamente fatto per i giallorossi, fissato dai bookie tra 1,05 e 1,06 mentre al contrario del match di andata dovrebbe prevalere l’Over 2.5 con valori tra 1,71 e 1,74 rispetto all’Under 2.5 proposto tra 1,98 e 2,08. Dopo il digiuno delle ultime due partite tra coppa e campionato Tammy Abraham vuole tornare al gol per raggiungere a quota 21, nella stagione d’esordio a Roma, due fenomeni come Gabriel Omar Batistuta e Vincenzo Montella, distanti solo una rete. L’inglese è favorito come possibile marcatore del match a 1,75, mentre sale a 4 una sua rete inaugurale, stessa quota di una doppietta e conseguente sorpasso in classifica ai danni due bomber dello scudetto 2001 della Roma di Capello.