Antoniopronto al debutto sulla panchina del. Esonerato Nuno, l’exinizia il suo nuovo percorso dalla, con i 60mila dello Stadium di Londra tutti presenti per vedere da vicino l’ultimo allenatore scudettato della nostra Serie A.Di fronte il Vitesse, che all’andata ha vinto 1-0. Conte in Europa è andato vicino a vincere l’, perdendo una finale sulla panchina dell’Inter e uscendo in una semifinale contro il Benfica sulla panchina della Juventus. Ora, nella nuova competizione, vuole provare a far riprendere la retta via agli Spurs. E in casa ha il 100% di vittorie nelle ultime 6 partite inaugurali in casa da nuovo allenatore.Harryè il capocannoniere della Conference League con 3 reti; Loisha segnato 7 gol nelle ultime 7 presenze tra club e nazionale.