e conquistare i tre punti nella trasferta di Zaporizhia contro lo Zorya.. La Roma non ha ancora mai pareggiato in questa stagione, con 14 gol fatti ha il quarto miglior attacco della Serie A ed è a sei punti dal Napoli capolista. Lo Zorya è quarto nel campionato ucraino, ha vinto le ultime due partite senza subire gol ma al debutto in Conference League ha perso 1-3 contro il Bodo/Glimt.- Mourinho decide di puntare sul turnover e rilancia dal primo minuto, a destra ci sarà Ibanez e Calafiori dall'altra parte. A centrocampo riposa Veretout, insieme a Cristante ci sarà Darbow che ha vinto il ballottaggio con Diawara;, insieme a lui, sulla trequarti, Perez ed El Shaarawy. Panchina per Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan, davanti gioca Shomurodov.: Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayysmaneshshiadeh.: Skripnik.: Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Cristante, Darboe; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.Mourinho.