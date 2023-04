Sono 23 i convocati di Luciano Spalletti in vista della sfida che questa sera vedrà il Napoli affrontare al Maradona il Verona. C'è il ritorno ufficiale in lista di Victor Osimhen, recuperato anche in vista della sfida contro il Milan di Champions, mentre non c'è il centrocampista Gianluca Gaetano, out per faringotonsillite.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Gollini, Marfella, Meret.

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Minjae, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrhamani, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratshkelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori.