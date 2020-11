Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha lanciato frecciate dirette a Beppe Marotta e Piero Ausilio. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.“Il Leone è tornato a ruggire. Chi pensava che il “vero” Antonio Conte, quello che durante la scorsa stagione (e in particolare ad agosto) aveva squassato la società con frecciate durissime, fosse sparito, adesso dovrà ricredersi. Non siamo ancora ai livelli di “vengano i dirigenti a metterci la faccia”, di “ho notato scarsa protezione da parte del club”, alle accuse di “salire sul carro” né tanto meno “alle palate di cacca prese da me e dai calciatori”. Però i primi ruggiti di un leone finora... messo in gabbia dalla pace di Villa Bellini voluta da Steven Zhang si sono sentiti. Conte voleva a tutti i costi lanciare un segnale e, parlando a Sky, ha sfruttato una domanda apparentemente “innocua” sul sostegno avuto dopo il ko contro il Real. «Le responsabilità vanno sempre divise. Solo tre mesi fa ho detto determinate cose e non è passato tanto tempo. Bisogna essere sempre tutti uniti. Le critiche non devono essere fatte solo ad allenatore e calciatori. Io non posso essere l’unica soluzione per riportare l’Inter in alto. Con la barca in tempesta, tutti devono remare dalla stessa parte per non lasciare che qualcuno affondianche perché Zhang lo aveva da poco definito il leader del progetto nerazzurro («Ringrazio il presidente. Con la proprietà il rapporto è ottimo»).